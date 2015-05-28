Турчинов: аннексия и война не импровизация, подготовка длилась 10 лет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии "Демократия или авторитаризм: война не против одного, а против всех" в рамках 8-го Киевского форума.

"И аннексия, и захват Крыма, и война на востоке нашей страны - это не какая-то импровизация. Это готовилось системно и настойчиво. По информации наших спецлужб, подготовка к агрессии против Украины началась еще 10 лет назад после победы Оранжевой революции, когда Россия поняла, что Украина может вырваться из ее стальных объятий", - подчеркнул Турчинов.

Читайте такжеЕдинственной причиной конфликта на Донбассе является Россия и ее политическое руководство - ТурчиновПо его словам, "война России для нас принесла колоссальные потери. Это не только потеря предприятий, огромного имущества, частного и государственного. Это и остановка многих флагманов нашей экономики, это и наглый демонтаж и вывоз в Российскую Федерацию оборудования и технологий известных предприятий Украины".