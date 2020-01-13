Зеленский одобрил закон о временных следственных и специальных комиссиях Рады

Закон определяет полномочия, порядок создания и работы парламентских комиссий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» № 400-IX, который парламент принял 19 декабря 2019 года с предложениями главы государства.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

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Закон определяет полномочия, порядок создания и работы временных следственных комиссий и временных специальных комиссий парламента.

Согласно документу, временная следственная комиссия Верховной Рады (следственная комиссия) – это временный коллегиальный орган парламента, который образуется из числа народных депутатов для парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

Члены следственной комиссии и созданные ею рабочие группы осуществляют проверку фактов и обстоятельств как непосредственно в местах их возникновения, так и путем истребования соответствующих документов и материалов, получения показаний, объяснений. Результаты расследования следственная комиссия излагает в письменном отчете.

Следственная комиссия не может образовываться по вопросам: 1) осуществления правосудия судом; 2) установления наличия или отсутствия вины лица в совершении уголовного правонарушения; 3) вопросу, который является предметом деятельности созданной Верховной Радой другой следственной комиссии.

В соответствии с законом, временная специальная комиссия Верховной Рады (специальная комиссия) – это временный коллегиальный орган парламента, который создается из числа народных депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для подготовки и доработки проектов законов и других актов Верховной Рады на правах головного комитета, если предмет правового регулирования таких проектов не относится к предметам ведения комитетов, которые существуют.

Специальная комиссия осуществляет полномочия главного комитета, предусмотренные Регламентом Верховной Рады, и действует в соответствии с требованиями настоящего закона, а также закона «О комитетах Верховной Рады Украины».

Кроме того, закон решает проблему финансового и материально-технического обеспечения ВСК, а также устанавливает ответственность за невыполнение требований закона.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.