МВД направило Фирташу повестку на допрос по делу о коррупционных схемах и хищении госимущества

В связи с расследованием уголовного дела по факту коррупционных схем группы компаний Ostchem и хищения государственного имущества Украины, Главное следственное управление Министерства внутренних дел Украины направило повестку для проведения допроса и других следственных действий Дмитрию Фирташу.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует сайт МВД.

«МВД обратилось к ФБР США с приглашением к участию в совместных следственных действиях по делу. С учетом материалов, которыми располагают следователи двух стран по ущербу, нанесенному государству Украина, МВД готово к проведению совместных следственных действий по делу, как на территории Украины, так и в США», - сообщил министр.

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Как сообщал УНИАН, Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу американского Федерального бюро расследований, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в 125 млн евро.

Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.

В начале апреля в США ему предъявили обвинения в даче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

30 апреля этого года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.