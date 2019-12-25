Прокуратура отреагировала на прибытие из РФ в оккупированный Крым первого пассажирского поезда

В ведомстве назвали такие действия страны-оккупанта грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного пересечения границы пассажирским поездом, который следовал из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Читайте такжеКрымский мост теперь вполне можно назвать военным объектом – координатор ИС

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

«25 декабря прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией «Гранд-Экспресс», организовавшей перевозки пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь (ч. 1 ст. 332 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время досудебного расследования будет дана правовая оценка незаконным действиям должностных лиц компании перевозчика, а также незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом.

«Такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, пассажирский поезд сообщением Петербург-Севастополь незаконно пересек границу Украины по незаконно построенному Крымскому мосту.

На железнодорожный вокзал Севастополя он прибыл утром 25 декабря.

23 декабря президент России Владимир Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив.

МИД Украины выразил решительный протест в связи с несогласованным визитом президента РФ в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Керченского моста.

В ЕС назвали это еще одним шагом к принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма с Россией. Кроме того, в Брюсселе отметили, что мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

В ООН также отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту, в частности заявили, что необходимо соблюдать резолюцию о суверенитете и территориальной целостности Украины.