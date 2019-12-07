Европарламент похвалил Украину за шаги к эффективной евроинтеграции

Со своей стороны, мы будем продолжать стремиться сделать все возможное, чтобы приблизить Украину к ЕС, пообещал глава делегации европарламентариев.

В Европейском парламенте похвалили новую украинскую власть за амбициозные шаги, направленные на евроинтеграцию.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление главы делегации комитета по международным делам Европарламента Дэвида Макаллистера, посетившая Украину 5-7 декабря.

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«Мы выразили благодарность за амбициозный европейский порядок дня и за меры, уже принятые для обеспечения эффективной координации между различными учреждениями для реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной», – цитирует издание слова Макаллистера.

Он подчеркнул, что украинцы ждут от новой власти «превращение страны в современную, прозрачную, хорошо функциональную демократию», а соглашение об ассоциации с ЕС является решающим для достижения этого.

«Со своей стороны, мы будем продолжать стремиться сделать все возможное, чтобы приблизить Украину к ЕС», – пообещал Макаллистер.

Напомним, посол ЕС в Украине Матти Маасикас не сомневается в том, что Украина станет членом Евросоюза.

"Я раскрою один небольшой секрет. Я, как вновь назначенный посол ЕС, передавал верительные грамоты президенту Зеленскому. И на этой церемонии президент спросил меня именно об этом. Мое личное убеждение - что мы с ним оба доживем до того дня, когда это произойдет. Но сейчас, как вы хорошо знаете, этот вопрос не находится на столе переговоров", - сказал Маасикас.