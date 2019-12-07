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Европарламент похвалил Украину за шаги к эффективной евроинтеграции

13:01, 07 декабря 2019
Политика
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REUTERS

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление главы делегации комитета по международным делам Европарламента Дэвида Макаллистера, посетившая Украину 5-7 декабря.

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«Мы выразили благодарность за амбициозный европейский порядок дня и за меры, уже принятые для обеспечения эффективной координации между различными учреждениями для реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной», – цитирует издание слова Макаллистера.

Он подчеркнул, что украинцы ждут от новой власти «превращение страны в современную, прозрачную, хорошо функциональную демократию», а соглашение об ассоциации с ЕС является решающим для достижения этого.

«Со своей стороны, мы будем продолжать стремиться сделать все возможное, чтобы приблизить Украину к ЕС», – пообещал Макаллистер.

Напомним, посол ЕС в Украине Матти Маасикас не сомневается в том, что Украина станет членом Евросоюза.

"Я раскрою один небольшой секрет. Я, как вновь назначенный посол ЕС, передавал верительные грамоты президенту Зеленскому. И на этой церемонии президент спросил меня именно об этом. Мое личное убеждение - что мы с ним оба доживем до того дня, когда это произойдет. Но сейчас, как вы хорошо знаете, этот вопрос не находится на столе переговоров", - сказал Маасикас.

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Теги: #Евросоюз#Европарламент