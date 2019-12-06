У Украины есть четкая позиция для переговоров в "нормандском формате" – Баканов

Глава СБУ обсудил с высокопоставленными лицами из Соединенных Штатов ход подготовки к встрече в «нормандском формате».

Украина имеет четкую позицию для переговоров в «нормандском формате» и активно к ним готовится.

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов на встрече с высокопоставленными должностными лицами США, сообщает пресс-служба ведомства.

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Баканов обсудил с высокопоставленными лицами из Соединенных Штатов ход подготовки к встрече в «нормандском формате». В ней приняли участие заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент и временно поверенный в делах США в Украине, посол Уильям Тейлор.

«Стороны обменялись мнениями относительно встречи в «нормандском формате», которая состоится в следующий понедельник (9 декабря) в Париже», - говорится в сообщении.

Участники встречи также обсудили вопросы реализации запланированной реформы Службы безопасности Украины.