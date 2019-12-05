Джулиани не захотел подтверждать журналистам факт своего визита в Украину

В то же время адвокат заявил, что занимается защитой своего клиента.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказался подтвердить американским журналистам информацию, что находится в Украине.

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Как сообщает «ТСН», вопрос относительно визита в Украину адвокату задал ведущий телевизионной программы America This Week Эрик Болинг. Джулиани в ответ вообще отказался говорить, где находится.

"Впрочем, я не могу объяснить ... Я даже не могу подтвердить это. Все, что я могу сказать вам: сегодня я делаю то, чем я занимался каждый день и, может, каждую ночь в течение полутора лет - я защищаю моего клиента как адвокат", – сказал Джулиани.

Напомним, адвокат американского президента Рудольф Джулиани прибыл сегодня в Киев и уже встретился с внефракционным депутатом Андреем Деркачем. Об этом в Facebook сообщил сам украинский нардеп.

Напомним, 5 декабря Джулиани вместе со съемочной группой прибыли в Киев. По информации СМИ, Джулиани путешествует с телевизионной командой кабельного канала One America News, которая снимает документальную ленту, призванную отстоять тезисы лагеря Трампа о состоятельности его требований к Украине относительно расследования якобы вмешательства из Украины в выборы в США 2016-го года, деятельности экс-вице-президента США Джо Байдена в Украине, и работы его сына Хантера Байдена в компании Burisma.