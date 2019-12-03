"В Кремле сейчас паника": российский политик объяснил скандальные слова спикера Госдумы об Украине

Он отметил, что на месте Украины не счел бы эти слова указанием на начало новой войны.

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман допустил, что заявление спикера Госдумы РФ об опасности потери нескольких областей Украины адресовано президенту России Владимиру Путину.

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"У меня есть две версии. Одна версия – что товарищу Володину поручили это сказать, чтобы напугать партнеров. А вторая версия – что это спонтанная вещь", – сказал он в интервью "Обозреватель".

Политик отметил, что считает вторую версию более вероятной. "Мне кажется, у них там сейчас (у власти в России, – Ред.) происходит паника, они совершенно не понимают, что делать, и в этой ситуации в них возрастает турбулентность. Кроме того, поскольку все они зависят не от воли людей, а только от воли государя, они пытаются понравиться государю".

"Если брать содержание этого заявления, то, разумеется, это прямая, неприкрытая, довольно наглая угроза Украине", – признал Гозман.

Вместе с тем он отметил, что на месте Украины не счел бы эти слова указанием на начало новой войны.

Ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина может потерять несколько областей. По его словам, Киев якобы "ущемляет права малых народов".