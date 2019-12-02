В Кремле прокомментировали слова спикера Госдумы о «выходе из состава Украины ряда областей»

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что внешнюю политику определяет в РФ Путин.

В Кремле в связи с заявлением спикера Госдумы Вячеслава Володина о «выходе из состава Украины ряда областей» напомнили, что внешнюю политику определяет в России глава государства Владимир Путин.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, что внешняя политика РФ формулируется по нашей конституции президентом и реализуется в качестве инструментария МИД. Безусловно все ветви власти в России разделяют обеспокоенность, находят неприемлемым подобные демарши (Украины) – это однозначно. Что касается других оценочных заявлений, то здесь я бы рекомендовал вам обратится в Государственную думу», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, разделяют ли в Кремле слова Володина о «выходе из состава Украины ряда областей».

Как сообщал УНИАН, 30 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что срыв выступления так называемого «депутата Государственной Думы» из оккупированного Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН является «демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам».

«Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп», - сказал Володин.