Канада снимет санкции с Портнова, если ГПУ не предоставит основания для их продолжения - СМИ

Основанием для возможного пересмотра санкций в отношении Андрея Портнова стало письмо бывшего замгенпрокурора Сергея Кизя об отсутствии в отношении Портнова досудебных расследований.

Санкции Канады против экс-заместителя Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова могут быть сняты, если Генпрокуратура Украины не сообщит правительству страны о наличии оснований для их продления.

Это подтвердили два информированных источника в правительстве Канады, сообщает Радио Свобода.

"Сейчас в Оттаве продолжаются дискуссии об этом и решение о снятии санкций с Портнова может оказаться на повестке дня нового правительства в ближайшие недели", - сообщили источники.

Основанием для возможного пересмотра санкций в отношении Андрея Портнова стало письмо тогдашнего заместителя генпрокурора Сергея Кизя, отправленное им в Канаду в конце июля 2019 года.

На запрос адвокатов Андрея Портнова Сергей Кизь издал письмо, где утверждалось, что "в отношении Портнова не проводится досудебных расследований и Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого".

Экс-заместитель генпрокурора также проинформировал посольство Украины в Канаде и Министерство иностранных дел и международной торговли Канады о том, что "по состоянию на 29 июля 2019-го года юридические основания для пребывания Андрея Портнова в санкционном списке отсутствуют".

Источники в канадском правительстве объясняют: в случае, если новое руководство Генеральной прокуратуры не разделяет позицию, изложенную в письме своего на данный момент уволенного работника, и имеет другую информацию, оно должно в кратчайшие сроки проинформировать об этом Министерство иностранных дел Канады официальными каналами коммуникации.

В посольстве Украины в Канаде на запрос "Радио Свобода" не стали комментировать вероятность снятия санкций относительно Андрея Портнова, лишь отметили, что "в вопросах санкций Канада, как правило, учитывает позицию Генеральной прокуратуры Украины, учитывая ее определенную законодательством ключевую роль в международно-правовом сотрудничестве".

"Для продления санкций требуется подтверждение того, что лицо причастно к злоупотреблению властью, хищению бюджетных средств в Украине, или приобрело какое-то имущество коррупционным путем. Таким доказательством может быть наличие уголовных производств в Украине", - пояснила юрист "Центра противодействия коррупции" Татьяна Шевчук.

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"Санкции, которые Канада применяет согласно Freezing Assets of Foreign Corrupt Officials Act, - это форма помощи, которую Канада предоставляет другой стране, испытывающей какие-то политические потрясения или политическую неопределенность. Канада может заморозить активы или ограничить пользование имуществом иностранных чиновников или политиков, которое находится на территории Канады", - отметила Шевчук.

Санкции против Андрея Портнова были введены 5 марта 2014 года после того, как Генеральная прокуратура Украины направила тогдашнему премьер-министру Канады Стивену Харперу письмо, где отметила, что "правоохранительными органами Украины был начат ряд уголовных производств, совершенных указанными ниже высокопоставленными чиновниками", среди которых - Андрей Портнов.

Андрей Портнов был заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства, его называли куратором судебной ветви власти.

Он покинул Украину сразу после бегства Виктора Януковича в конце февраля 2014 года. Это произошло после расстрелов на Майдане.

В марте 2014 года Правительство Канады применил санкции с Портнова путем внесения его фамилии в соответствующий Акт (Freezing Assets of Foreign Corrupt Officials (Ukraine) Regulations, SOR / 2014-44.

В этом году Канада продлила санкции в отношении Виктора Януковича и его соратников еще на пять лет.

Ранее УНИАН сообщал, что в Генеральной прокуратуре под руководством Юрия Луценко заявили, что не видят смысла возбуждать дело против экс-главы администрации президента Андрея Портнова за содействие в узурпации власти Виктором Януковичем.