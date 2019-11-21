"Слуга народа" пропишет в положении о фракции возможность приостановления членства в ней

Оно должно быть утверждено на следующем заседании фракции и тогда же планируется исключить из нее Иванисова.

Фракция "Слуга народа" пропишет в своем положении о фракции возможность приостановления членства в ней.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил председатель фракции Давид Арахамия, отвечая на вопрос, каким образом возможно "приостановление" членства во фракции Романа Иванисова, ведь Регламент Верховной Рады такого не предусматривает.

"Регламентом действительно не предусмотрено, но у нас есть еще не утвержденное положение фракции, которое мы только на следующей неделе хотели утверждать. И мы туда добавили этот прецедент, потому что это первый такой прецедент, надеюсь, последний. Но, чтобы мы могли иметь такой порядок. Как это будет выглядеть: это, фактически, будет исключение, а затем включение по заявлению", - рассказал Арахамия.

Он добавил, что соответствующий вопрос был поднят во время исключения из фракции Анны Скороход и Антона Полякова.

"Мы дали нашим юристам задание, чтобы они разработали проект положения о фракции. Мы его проголосуем на следующей фракции и исключим Иванисова", - сказал председатель фракции и добавил, что фракциябудет собираться на следующей неделе.