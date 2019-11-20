Экс-министру экологии Злочевскому расширили подозрение – Рябошапка

На сегодня дело в отношении Злочевского остановлено, поскольку он находится в розыске.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что по делу бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Николая Злочевского расширено подозрение статьей о хищении государственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рябошапка сообщил на брифинге.

По словам генпрокурора, подозрение Злочевскому, который объявлен в розыск, было изменено.

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«Производство в отношении Злочевского было остановлено в связи с розыском последнего. Производство было возобновлено, изменено подозрение ему, и производство снова остановлено. То есть, фактически ничего не произошло, кроме расширения подозрения господину Злочевскому», - сказал Рябошапка.

Он уточнил, что в подозрении Злочевского добавлена квалификация - хищение государственных средств в особо крупном размере.

Отдельно Рябошапка отметил, что нет уголовного дела в отношении компании Burisma. Он добавил, что по поводу компании Burisma с представителями иностранных государств он не встречался, и ему таких вопросов не задавали. «Я не общался, я не встречался, и таких вопросов мне не задавали, не давили и не просили», - сказал генпрокурор.

Также его спросили, сколько открыто дел, в которых фигурирует компания Burisma и Злочевский, и кроме того, может ли быть привлечен к ответственности сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

«Есть 13 кейсов, где фигурирует бывший министр экологии Злочевский. В некоторых из этих кейсов встречается слово, которым обозначается название компании. Еще в некоторых из этих кейсов соответственно встречаются слова, которые являются именами того лица, о котором вы говорили (о Хантере Байдене - УНИАН). Что будет дальше с этими кейсами, поскольку мы уже их не можем расследовать, - соответственно они будут переданы по подследственности. Там надо смотреть - некоторые из них будут переданы или в Национальное антикоррупционное бюро, некоторые, возможно, в ГБР, а некоторые могут быть связаны со Службой безопасности, там где это связано с финансированием терроризма или с террористическими актами», - заявил Рябошапка.