Улыбался и молчал: Тищенко в очередной раз отличился странным поведением во время общения с журналистами (видео)

Тищенко спросили, подтверждает ли он подлинность переписки с пранкером Джокером и вызвали ли его в НАБУ.

Народный депутат от фракции Слуги народа Николай Тищенко ушел от вопроса о том, является ли подлинной опубликованная в СМИ якобы его переписка с пранкером Джокером.

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Как сообщает НВ, Тищенко задали вопросы: подтверждает ли он подлинность переписки, вызывали ли его в НАБУ, говорил ли с ним президент Владимир Зеленский? Однако нардеп вначале просто молчал и улыбался, а затем начал говорить о роли журналистов.

«Я принципиально не уйду и буду слушать ваши вопросы. Хочу с журналистами поговорить. Я люблю всех журналистов. И хочу, чтобы вы знали: журналисты — самая важная профессия для нас, политиков. Самая важная позиция журналистов — отстаивать мнение народа. Народ требует изменений, поэтому команда Слуги народа взялась за изменение страны».

Феерический Николай Тищенко "отвечает" на вопросы журналистов относительно достоверности переписки с пранкером-Джокером ☝🏻 pic.twitter.com/xRh8W2EgeW — НВ (@tweetsNV) November 10, 2019

В начале ноября в СМИ была опубликована якобы переписка пранкера Джокера с украинскими народными депутатами, в том числе с Тищенко. Пранкер, в частности, общался от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Тищенко якобы говорил о недовольстве ситуацией во фракции Слуги народа(«предатель на предателе») и сетовал на то, что политическая карьера и скандалы в СМИ «убивают его имя».