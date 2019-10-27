Делегация Венецианской комиссии прибыла в Украину и готовит заключение по языковому закону

Результатом визита должно стать подготовка заключения по имплементации Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Заместитель главы МИД Василий Боднар 25 октября принял делегацию Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия).

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Как сообщается на сайте МИД, представители комиссии прибыли в Украину с целью изучения аспектов внедрения Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Заместитель Министра указал, что Закон был разработан в соответствии с Конституцией Украины и с учетом опыта зарубежных стран, а также выводов и рекомендаций Венецианской комиссии. Закон регулирует исключительно порядок применения украинского языка как государственного.

Боднар акцентировал внимание собеседников на то, что порядок применения языков коренных народов и национальных меньшинств Украины в соответствующих сферах общественной жизни, а также обеспечение их прав в широком смысле будет определяться новым законом о нацменьшинствах, который должен быть представлен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Результатом визита экспертов должна стать подготовка заключения по имплементации Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Венецианская комиссия должна принять документ на своем сто двадцать пятом пленарном заседании в декабре этого года.

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля.

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности. Согласно закону, в Украине будет создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

В частности, закон предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. При этом лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, языком соответствующего национального меньшинства Украины.