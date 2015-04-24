Глава "Энергоатома": Сегодня прямой военной угрозы украинским АЭС нет

Об этом он сообщил журналистам в пятницу в Брюсселе по завершении участия в заседании Комиссии Украина-НАТО, которое состоялось на уровне комитета по вопросам политики и партнерств, передает собственный корреспондент УНИАН.

"На сегодня я могу сказать, что для наших атомных электростанций прямой угрозы военного вторжения не существует, но потенциально мы изучаем такие вопросы и разрабатываем любые сценарии, которые должны помочь нам предотвратить самые трудные ситуации", - сказал он.

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Недашковский отметил, что над этим вопросом работали и специалисты НАТО.

"Год назад специалисты НАТО работали в центральном офисе, и мы рассматривали тяжелую ситуацию, которая сложилась в Украине в связи с военными действиями на Востоке. Мы рассматривали вопросы защиты критической инфраструктуры, вопрос возможности ухода от "блэкаута" или предотвращения тяжелой ситуации, когда возможна потеря обеспечения собственных нужд электрической энергией. Мы рассматривали вопросы, связанные с усилением защиты периметра и многие другие, поскольку мирная атомная энергетика никогда не рассчитывалась на работу в военный период. Это был определенный вызов, на который необходимо найти ответ", - детализировал президент "Энергоатома".

Именно отчеты и достигнутые договоренности и были предметом обсуждения сегодняшнего заседания, добавил он.

Недашковский отметил, что Украина впервые столкнулась с такой ситуацией. "Наша задача - найти возможность обеспечить ядерную и радиационную безопасность во время работы в военный период", - подчеркнул президент "Энергоатома".