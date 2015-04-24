Оккупационная власть Крыма создала подконтрольный крымскотатарский канал
18:39, 24 апреля 2015Политика
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Оккупационная власть Крыма создала подконтрольный себе крымскотатарский канал.
REUTERS
Соответствующий указ подписал лидер коллаборационистов Сергей Аксенов, передает Украинская правда со ссылкой на "Новости Крыма".
Согласно документу, телерадиокомпания создается для "оперативного, достоверного и всестороннего информирования населения".
Читайте такжеСуд арестовал оператора телеканала ATR на 2 месяцаИнициатором создания такого канала сделали лояльную организацию "Къырым", состоящую из крымских татар, которые перешли на сторону России. "Къырым" связывают с "вице-спикером Госсовета" Ремзи Ильясовым.
Единственный крымскотатарский канал АТР, который пользовался поддержкой общества, закрыли в Крыму из-за того, что оккупанты не выдали ему лицензию на вещание.
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