Оккупационная власть Крыма создала подконтрольный крымскотатарский канал

Соответствующий указ подписал лидер коллаборационистов Сергей Аксенов, передает Украинская правда со ссылкой на "Новости Крыма".

Согласно документу, телерадиокомпания создается для "оперативного, достоверного и всестороннего информирования населения".

Читайте такжеСуд арестовал оператора телеканала ATR на 2 месяцаИнициатором создания такого канала сделали лояльную организацию "Къырым", состоящую из крымских татар, которые перешли на сторону России. "Къырым" связывают с "вице-спикером Госсовета" Ремзи Ильясовым.

Единственный крымскотатарский канал АТР, который пользовался поддержкой общества, закрыли в Крыму из-за того, что оккупанты не выдали ему лицензию на вещание.