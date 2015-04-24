Самая влиятельная партия Европы выразила поддержку правительству Яценюка на пути реформ

Об этом говорится в заявлении Президиума Европейской народной партии относительно ситуации в Украине.

«В течение прошлого года Украина оказалась перед крайне сложными внутренними и внешними вызовами: аннексия Крыма, российская агрессия, которая привела к войне на Востоке Украины и очень сложная экономическая ситуация», - отмечается в документе.

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«В это неспокойное время Европейская народная партия хочет выразить решительную поддержку народу Украины, который с мужеством и достоинством проходит через все эти вызовы, а также Правительству Украины, которое прилагает недюжинные усилия для выполнения жестких, но жизненно необходимых реформ для страны», - подчеркивают в ЕНП.

«Украине нужны реальные изменения, реформы и искоренение коррупции, а также независимая судебная система и верховенство права - это необходимый путь, по которому страна должна пройти для процветания и демократии», - подчеркивается в заявлении.

В партии обратились ко всем демократическим политическим силам с призывом сохранить коалицию и поддержать «быстрый и эффективный процесс реформ, который проводит Правительство и который поддерживает коалиция».

«В это решающее и историческое время все демократические силы должны вместе противостоять российской агрессии и добиваться лучшего будущего для страны и народа Украины. Впервые в истории Украины демократические проевропейские силы имеют такую широкую поддержку, и такой сильный мандат от украинского народа», - говорится в документе.

Европейская народная партия также подчеркивает, что Украина является частью большой европейской семьи.

«Вся Европа с Украиной поддерживает и выражает солидарность с народом Украины. Успешная Украина обеспечит более сильную Европу и совместное процветающее будущее», - подчеркивается в заявлении.

Как известно, Европейская народная партия является крупнейшей и самой влиятельной политической силой на европейском континенте. В ее состав входят партии из 40 стран, лидеры Европейского Союза; она имеет наибольшую фракцию в Европарламенте.