Сенцов подарил Макрону свою тюремную кружку (фото)

Сенцов рассказал Макрону об украинских заключенных в России и аннексированном Крыму, в частности о крымских татарах.

Украинский режиссер Олег Сенцов подарил во время встречи президента Франции Эммануэлю Макрона свою тюремную кружку.

О встрече с Макроном Сенцов рассказал в Facebook.

По его словам, президент Франции заверил, что не остановится на том обмене пленных, который уже состоялся между Украиной и Россией, и продолжит помогать.

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Сенцов рассказал Макрону об украинских заключенных в России и аннексированном Крыму, в частности о крымских татарах.

«Чтобы информация закрепилась лучше, подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией. Сказал при этом: Можете ее поставить на полку, а можете выбросить в помойку — это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных. Обнялись», — написал он.

Напомним, Сенцов встретился с Макроном 1 октября в Страсбурге.