ГБР возбудило уголовное дело против Луценко

Уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко открыто по заявлению председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Государственное бюро расследований (ГБР) по заявлению лидера парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Читайте такжеЛуценко заявил, что готов давать показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГБР.

«По заявлению народного депутата открыто уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко по предварительному сговору с другими лицами», - заявили в пресс-службе.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также в ГБР подтвердили, что производство зарегистрировано по заявлению Арахамии. Заявление касается возможного сговора Луценко с рядом бывших народных депутатов и другими лицами относительно незаконного игорного бизнеса.

Напомним, вчера бывший журналист и нардеп Сергей Лещенко сообщил, что бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уехал в Великобританию, чтобы «подучить английский».