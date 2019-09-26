Экс-глава МИД оценил вероятные последствия для Украины стенограммы беседы Зеленского и Трампа

Дипломат констатировал, что скандальная история стала "хорошим опытом" для Зеленского и "пойдет ему на пользу".

На Украину никак не должна влиять обнародованная расшифровка разговора президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Единственный нюанс – в том, что Зеленский согласился с Трампом по поводу недостаточной помощи со стороны Евросоюза. Такое мнение высказал дипломат, глава МИД Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко, передает «Обозреватель».

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"Мы не должны слишком сильно переживать. Потому что проблема сейчас не в Украине. Проблема для США в том, что сказал господин Трамп", – отметил Огрызко.

"Для Украины это может быть проблемой только в контексте того, что президент Зеленский согласился с Трампом по поводу не слишком большой помощи со стороны Евросоюза. Хотя сейчас в Нью-Йорке он несколько подправил ситуацию", – уточнил он.

Дипломат обратил внимание, что подобная риторика Трампа относительно европейских союзников по НАТО "в русле его традиционного подхода".

"Надо ли было президенту Зеленскому во время этого телефонного разговора так активно это поддерживать – другой вопрос. Но вы знаете характер Трампа – с ним сложно говорить о каких-то вещах, если ты ему говоришь не то, что ему нравится", – пояснил экс-министр.

По его убеждению, Украина не должна вмешиваться во внутренние дела США.

"Нам нужно обеспечить поддержку как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев. Как в Сенате, так и в Конгрессе. Поэтому мы должны дистанцироваться от всех этих внутренних американских споров. Это их проблема", – посоветовал он.

Огрызко констатировал, что скандальная история стала "хорошим опытом" для Зеленского и "пойдет ему на пользу".

"Даже когда самые высокопоставленные лица разговаривают по самой защищенной связи, они должны понимать, что в какой-то момент из-за определенных обстоятельств содержание их переговоров может стать публичным. Поэтому каждый из них должен 10 раз подумать, прежде чем сказать хотя бы одно слово", – подчеркнул дипломат.