Комитет ПАСЕ перенес утверждение проекта доклада насчет оккупированного Крыма – Арьев
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам равенства и недискриминации перенес утверждение проекта доклада относительно оккупированного Россией Крыма.
Читайте такжеВ ПАСЕ заявили, что Цемах должен сотрудничать со следствием по делу MH17
Об этом глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил в Facebook.
"Утверждение проекта резолюции ПАСЕ по поводу крымских татар перенесли на следующее заседание Комитета по вопросам равенства и недискриминации", - говорится в сообщении.
Как написал Арьев, докладчик Мануэль Торнаре "готов выслушать Меджлис крымских татар и учесть поправки".
"Интересно, что перенос поддержали россияне. Они предложили докладчику ПАСЕ посетить Крым, однако докладчик сослался на международное право и заявил о невозможности такого визита. Итак, работа над докладом будет продолжаться и есть шанс на вполне адекватный финальный текст. Борьба тоже продолжается", - отметил народный депутат.
Как известно, сегодня комитет ПАСЕ должен был утвердить проект доклада относительно Крыма, который окончательно будет рассматриваться на осенней сессии Ассамблеи в октябре.
В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что ожидают от заседания комитета призыва к России прекратить оккупацию Крыма.