Комитет ПАСЕ перенес утверждение проекта доклада насчет оккупированного Крыма – Арьев

В Ассамблее готовы выслушать позицию Меджлиса крымскотатарского народа.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам равенства и недискриминации перенес утверждение проекта доклада относительно оккупированного Россией Крыма.

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Об этом глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил в Facebook.

"Утверждение проекта резолюции ПАСЕ по поводу крымских татар перенесли на следующее заседание Комитета по вопросам равенства и недискриминации", - говорится в сообщении.

Как написал Арьев, докладчик Мануэль Торнаре "готов выслушать Меджлис крымских татар и учесть поправки".

"Интересно, что перенос поддержали россияне. Они предложили докладчику ПАСЕ посетить Крым, однако докладчик сослался на международное право и заявил о невозможности такого визита. Итак, работа над докладом будет продолжаться и есть шанс на вполне адекватный финальный текст. Борьба тоже продолжается", - отметил народный депутат.

Как известно, сегодня комитет ПАСЕ должен был утвердить проект доклада относительно Крыма, который окончательно будет рассматриваться на осенней сессии Ассамблеи в октябре.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что ожидают от заседания комитета призыва к России прекратить оккупацию Крыма.