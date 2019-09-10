Антикоррупционный суд хотят сфокусировать на топ-коррупции: Рада приняла необходимый законопроект в первом чтении

С предложением сосредоточить работу ВАС на делах топ-коррупции выступил президент.

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда) (№1025), согласно которому этот суд сосредоточится исключительно на делах по топ-коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 345 народных депутатов из 403, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом в подпункте "х" подпункта 3 пункта 2 раздела VI "Заключительные и переходные положения" закона "О Высшем антикоррупционном суде" устанавливается, что подсудность Высшего антикоррупционного суда, предусмотренная Уголовным процессуальным кодексом как суда первой инстанции, суда апелляционной инстанции и следственных судей, распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований внесены: со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда; до дня начала работы ВАС, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда по уголовным производствах, досудебное расследование которых осуществляется НАБУ или досудебное расследование которых осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами САП, следственные судьи (кроме следственных судей ВАС) прекращают принимать к рассмотрению ходатайства и жалобы по уголовным производствах, а суды первой инстанции (кроме ВАС) - обвинительные акты, ходатайства о применении принудительных мер медицинского характера и об освобождении от уголовной ответственности в таких уголовных производствах.

Такие ходатайства и обвинительные акты подаются в установленном порядке соответственно следственным судьям Высшего антикоррупционного суда, в Высший антикоррупционный суд.

Также с начала работы ВАС в таких уголовных производствах суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы; ходатайства и жалобы, которые поступили к следственным судям и не рассмотрены до дня начала работы ВАС, передаются в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда.

Кроме того, с этой даты в случае, если судебное разбирательство в судах первой и апелляционной инстанций не закончено до дня начала работы ВАС, такие уголовные производства передаются в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения в установленном настоящим Кодексом порядке; обжалование судебных решений, принятых до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, осуществляется по правилам подсудности, предусмотренным настоящим Кодексом; заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебных решений, принятых судами первой и апелляционной инстанций до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, подаются в ВАС и рассматриваются им в установленном порядке.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 апреля этого года судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

7 мая судьи ВАС избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, ее заместителем - судью Евгения Крука.

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде сосредоточить ВАС исключительно на делах топ-коррупции. Это предусмотрено президентским законопроектом «О внесении изменений в закон «О Высшем антикоррупционный суд» (о начале работы суда)» (регистрационный номер № 1025), зарегистрированным в парламенте 29 августа и определенном главой государства как неотложный. Согласно пояснительной записке к документу, предложенные законодательные изменения позволят устранить проблему перегруженности судей Высшего антикоррупционного суда и обеспечить эффективное судебное рассмотрение уголовных производств в отношении коррупционных преступлений высокопоставленных чиновников в разумные сроки.

Документом предлагается изложить в новой редакции подпункт "х" подпункта 3 пункта 2 раздела VI "Заключительные и переходные положения» закона «О Высшем антикоррупционный суд», согласно которому подсудность Высшего антикоррупционного суда как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда, кроме уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также предусмотрено, что в Высший антикоррупционный суд передаются все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.