Украина осознала горькую правду о "братстве с Севера" и о "гарантии безопасности" от Запада - Пристайко

Вадим Пристайко отметил, что будет требовать от дипломатической службы Украины поднять на новый уровень отстаивание национальных интересов.

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина осознала горькую правду о "братстве с Севера" и о "гарантии безопасности" от Запада.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления перед голосованием в парламенте за его кандидатуру на должность главы МИД.

"За годы обретения независимости мы как государство и наша дипломатическая служба достигли многого. Мы встали как равный член мирового сообщества. Мы с оружием в руках отстояли свое право на существование и на независимый внешнеполитический курс. Мы осознали горькую правду о "братстве с Севера" и о "гарантии безопасности" от Запада", - заявил он.

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"Мы четко заявляем о своих амбициях на справедливое распределение ресурсов в мире, участие в международных процессах, свое место в человеческом развитии. Мы просто повзрослели как нация", - добавил он.

Пристайко отметил, что будет требовать от дипломатической службы Украины поднять на новый уровень отстаивание национальных интересов, сделать практический вклад в развитие Украины, ее экономику, культуру и образование.

"Нашей задачей должна стать ежедневная работа по отвоевыванию Украиной места под солнцем в экономической системе, возвращать экспортные рынки... затягивая реального иностранного инвестора в Украину", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины утвердила на должность министра иностранных дел дипломата Вадима Пристайко. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.