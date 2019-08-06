"Не хотел быть в старом стаде баранов": Коломойский рассказал, как Зеленский в 2016 году отказался идти на довыборы в Раду

Попробовать себя в качестве депутата Зеленскому предлагал Андрей Богдан, заявил Коломойский.

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Андрей Богдан в 2016 году предлагал Владимиру Зеленскому баллотироваться на довыборы в Раду, но тот отказался.

Об этом Коломойский заявил в интервью российскому РБК.

"Богдан рассказывает, что в 2015-м после выхода на экраны (сериала "Слуга народа", - ред.) он сказал Зеленскому, мол, давай уже в президенты. Но я подозреваю, что у него уже были свои планы. Ближе к лету 2016 года Богдан Зеленскому предлагал баллотироваться на довыборах в Раду. Но тот отказался и сказал, что не хочет быть одним из этого старого стада баранов", - заявил он.

По мнению бизнесмена, сериал «Слуга народа» и дальнейшая идея с выборами пришла в голову Зеленскому еще на этапе написания сценария.

"Это ему (Зеленскому. - ред.) пришло в голову. Мое подозрение, что, когда он задумывал снимать сериал и писался сценарий, ему пришла уже эта идея. Он вышел на экран в 2015 году, значит, это был 2013 или 2014 год", - заявил Коломойский.

В то же время, по его мнению, Зеленский принял окончательное решение о походе во власть летом 2018 года.

"В 2017 году, когда вышел второй сезон сериала, мы об этом вплотную говорили. Но он еще не принял решения, потому что семья, жена, дети, родители — и все не так просто. Для себя окончательное решение он, думаю, принял прошлым летом. Теперь, если обратно отматывать, я так думаю, что, когда [Юрий] Костюк писал сценарий, вирус президентства начал гулять в их умах. В итоге красиво получилось", - заявил бизнесмен.