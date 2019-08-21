"Пусть идут лесом": в "Слуге народа" жалуются, что другие партии не предоставляют кандидатов в министры

По мнению представителя пропрезидентской партии Арахамии, вместо того, чтобы иметь государственническую позицию, политики спекулируют.

Избранный народный депутат, возможный руководитель будущей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что много политических сил отказались предоставлять кандидатов на посты министров в новом правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам 21 августа.

Читайте такжеВ "Слуге народа" озвучили главных претендентов на пост премьера«Сейчас «договорняки» стране не нужны, поэтому может быть просто технократическое правительство, не партийное, не политическое», – заявил он.

По словам Арахамии, все новое правительство будет профессиональным.

«Я не буду называть фамилий сейчас, когда я звоню представителям других партий и говорю, а вы можете предоставить свой лист, шорт-лист нормальных кандидатов на министров, а мне говорят: «а мы хотим, чтобы вы несли ответственность, мы не дадим». Скажите мне – это государственническая позиция или политическая спекуляция? Если есть такая позиция – пусть они лесом все идут. Это много политических сил делают так», – добавил он.

Напомним, Арахамия заявил, что имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады 9-го созыва.