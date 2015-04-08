Рада планирует ратифицировать несколько международных соглашений (прямой эфир)

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня парламента.

Также ВР планирует ратифицировать ряд соглашений, в частности, между Украиной и Европейским инвестиционным банком относительно строительства высоковольтной воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС - Киевская; соглашение с Исландией о реадмиссии лиц, соглашение с Белоруссией и Польшей о точке стыка государственных границ Украины, Республики Польша и Республики Беларусь.

Читайте такжеРада начала работу с блокирования трибуныКроме того, ВР планирует ратифицировать соглашение между правительствами Украины и Кипра о сотрудничестве в сфере обороны, а также соглашение между правительствами Украины и Италии о перевозке военных грузов и персонала через территорию Украины в связи с участием Вооруженных сил Итальянской Республики в Международных силах содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан, а также соглашение с Румынией о мерах укрепления доверия и безопасности.