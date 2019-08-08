В партии Смешко "не поделили" бюджетное финансирование: 8-х членов исключили за "политическое рейдерство"

В заявлении сказано, что исключенные члены партии совершали попытки психологического давления на нынешнее руководство политсилы.

Из партии Игоря Смешко "Сила и честь" исключили ряд членов партактива, среди них - первый заместитель председателя партии Александр Кихтенко и четыре руководителя областных организаций партии.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на партийном сайте.

В заявлении сказано, что политсовет партии принял решение прекратить членство первого заместителя председателя Александра Кихтенко, члена политсовета Михаила Нечипорука, члена политсовета Юрия Черкасова, члена контрольно-ревизионной комиссии Юрия Ляховского. А также руководителей областных ячеек: днепропетровского - Владимира Фастова, херсонского - Александра Витковского, черниговского - Валерия Бескровного, харьковского - Геннадия Крутова.

Причиной исключения этих лиц из партии указывается "политическое рейдерство".

В заявлении сказано, что они совершали попытки психологического давления на нынешнее руководство партии и осуществляли попытки рейдерского захвата контроля над ней, "в связи с возможностью получения партией государственного финансирования по результатам выборов 2019 года".