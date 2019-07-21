Смешко не верит, что не проходит в Раду

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко надеется, что экзит-полы ошибаются и его политическая сила пройдет в Верховную Раду.

Об этом Смешко заявил на своей странице в Фейсбук.

"Первая реакция на экзит-полы? Вы сами слышали, что целый день были определенные нарушения действующего законодательства. Экзит-поллы на прошлых президентских выборах давали мне 1,6% голосов. На самом деле проголосовали два миллиона и официально я получил больше 6%. Экзит-поллы, к сожалению, не существуют вне олигархически-клановой системы, которая никуда не делась и существует до сегодняшнего дня", - написал Смешко.

Читайте такжеСтало известно, сколько кресел в ВР займут кандидаты от партий по спискам"У партии «Сила и Честь» нет олигархов, у нас нет бюджетов. Вы видели нашу скромную рекламу, практическое отсутствие билбордов. Но я благодарен всем избирателям. Абсолютно убежден, что мы проходим в парламент", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, согласно данным экзит-пола, проведенного Центром SOCIS совместно с КИУ, сегодня на досрочных парламентских выборах за партию «Слуга народа» проголосовали 44,7%, партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 12,2%, партию «Европейскую солидарность» - 8,5%, партию «Батькивщина» - 7,5%, партию «Голос» - 5,9% избирателей.

По данным экзит-полла, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале «1+1», за партию «Слуга народа» проголосовали 44,4%, за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 12,5%, за партию «Европейскую солидарность» - 8,5%, за партию «Батькивщина» - 7,7%, за партию «Голос» - 6,0% избирателей.