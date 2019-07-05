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Гречка и подсолнечное масло: музей подкупа избирателей презентовали накануне парламентских выборов (видео)

21:00, 05 июля 2019
Политика
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В Национальном музее истории собрали показательные примеры подкупа избирателей и манипуляций со стороны кандидатов.

Больше всего таких фактов фиксируют именно во время выборов в Верховную Раду. Там можно узнать, кто первым стал раздавать гречку и как эволюционировал этот процесс.

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Теги: #подкуп избирателей#выборы в Раду