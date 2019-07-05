Гречка и подсолнечное масло: музей подкупа избирателей презентовали накануне парламентских выборов (видео)
21:00, 05 июля 2019Политика
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В Национальном музее истории собрали показательные примеры подкупа избирателей и манипуляций со стороны кандидатов.
Музей подкупа избирателей презентовали накануне парламентских выборов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В Национальном музее истории собрали показательные примеры подкупа избирателей и манипуляций со стороны кандидатов.
Больше всего таких фактов фиксируют именно во время выборов в Верховную Раду. Там можно узнать, кто первым стал раздавать гречку и как эволюционировал этот процесс.
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