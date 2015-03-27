Судья записал угрозы председателя суда из-за "неправильного" решения: пока я тебе ничего плохого не делал, но будь осторожен

Об этом сам судья подробно рассказал во время судебного заседания в Александровском районном суде Кировоградской области, сообщает Центр информации о правах человека.

По словам судьи Бондаренко, председатель Апелляционного суда Черкасской области Владимир Бабенко осуществлял давление на него по принятию неправосудного решения по делу ПАО "Азот" к Яшан А.А. о выселении из служебного помещения.

Читайте такжеСудью Оберемко, который угрожал застрелить сотрудника ГАИ, отстранили от должности"Председатель суда Бабенко вызвал меня в служебный кабинет и сказал, что судебное решение должно быть принято в пользу ПАО "Азот", мотивируя тем, что ПАО "Азот" предоставит суду для празднования дня суда бесплатно помещение Дворца дружбы народов. Я ничего не ответил и вернулся в служебный кабинет", - рассказал Сергей Бондаренко.

После того, как судья принял решение, он получил угрозы со стороны председателя суда, которые, по словам Сергея Бондаренко, случайно были зафиксированы звукозаписывающим устройством.

Аудиозапись разговора Бондаренко с Бабенко обнародовал в Facebook Роман Маселко.

В разговоре на 3-5 минуте разговора слышно, как председатель суда заявляет, что вынесение законных решений вопреки его пожеланиям является войной против него. При этом законность решения Бондаренко он сам не ставит под сомнение.

Бабенко: "Ты проявил большое неуважение ко мне и всему коллективу. Ты объявил войну".

Бондаренко: "Если я вынес законное решение, получается, я объявил вам войну?"

Бабенко: "Да, парень. Ты объявил мне войну. Потому что все нормальные люди понимают, что есть какое-то дело. Можем помочь - помогли. Не можем - сели подумали. Сказали, что не получится. А уйти втихаря где-то там и сделать маленькую пакость. Это не мне ты насолил, а насолил всем нам. Иди теперь договорись с ними о зале там и все остальное".

Бондаренко: "Получается как - бери и викидай людей на улицу? Если бы там еще законные основания были. Там вообще ничего нет"

Бабенко: "Если бы ты думал об этом колективе ... не можешь найти, говоришь - незаконно ... отвод себе заяви, отложи .. и куча всего есть. Главное желание".

На 20-й минуте разговора слышно слова, которые можно расценить как угрозы.

"Пока я тебе в жизни ничего плохого не делал, но будь осторожен", - говорит Бабенко.