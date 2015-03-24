Российские СМИ сообщили о задержании гражданина Украины за шпионаж
ФСБ России в Свердловской области задержало гражданина Украины, который якобы собирал научно-техническую информацию о деятельности российских предприятий.
Украинец был задержан в феврале 2015 года в Екатеренбурге в момент получения первичного пакета конструкторских материалов по производству высокотехнологичного энергетического оборудования, заявили в ФСБ, передает ТАСС.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". Украинца обвиняют в незаконном сборе информации о деятельности Уральского турбинного завода (УТЗ).
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"Он дал признательные показания об осуществлении противоправной деятельности. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - заявили также в ФСБ.
Ранее в украинском МИДе сообщали, что в российских СИЗО содержат более 20 украинских граждан.