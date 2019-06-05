"Назвал меня оскорбительно": Супрун ответила на слова Зеленского о ней

Супрун надеется, что Зеленский не будет делать выводы до того, как поговорит с ней и обсудит работу.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что перед тем как оскорблять ее, президент Владимир Зеленский должен с ней поговорить и оценить работу.

Об этом Супрун заявила сегодня на брифинге в кулуарах правительства, передает Лига.net.

Супрун отметила, что лично с Зеленским еще не встречалась и не знакомилась.

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"У меня еще нет выводов, какой он человек или каким он будет президентом, потому что он еще только вторую или третью неделю работает, еще рано", - сказала она.

"Но я надеюсь, что он также не будет делать выводы до того, как со мной поговорить, посмотреть на нашу работу, и не называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами, которые вы в прессе распространяете", - сказала она.

По ее словам, когда произойдет смена власти и нужно будет передавать дела в министерстве, "мы должны спокойно передавать наши наработки, нашу политику дальше... и мы так и будем себя вести, а не шутить по телевидению, не смеяться друг над другом или с оскорблениями выступать, потому что это не очень показывает зрелость нашей страны".

Как сообщал УНИАН, комментируя и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, президент отметил: «Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, как ее называют? Слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи».