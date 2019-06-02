"Осудить нельзя промолчать": МИД РФ захотел от Зеленского реакции на запрет Познера и "падение" Жукова

Мария Захарова назвала включение Владимира Познера в списки «Миротворца» и снос памятника Жукову в Харькове серьёзным вызовом для новой власти.

Включение российского телеведущего Владимира Познера в списки сайта «Миротворец» и снос бюста советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове являются серьезным вызовом для нового руководства Украины.

Об этом в своем Facebook заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Включение Владимира Познера в списки «Миротворца» и снос памятника Жукову в Харькове - серьёзный вызов для новой власти, которой придётся расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать».

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что известный российский журналист Владимир Познер попал в базу данных сайта «Миротворец».

Также сегодня в Харькове возле Дворца спорта, где проходил съезд партии «Доверяй делам» (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова), состоялась акция протеста "Можем повторить" и "Стоп реванш". Участники акции снесли бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись «Палач».