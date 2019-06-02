Российского журналиста Познера внесли в базу «Миротворца»

Сам Познер на своем официальном сайте рассказал о том, что в апреле летал в оккупированную Ялту.

Известный российский журналист Владимир Познер попал в базу данных сайта «Миротворец».

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По данным сайта, причиной внесения Познера в базу данных стала его поездка в оккупированный Крым.

«Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым», - говорится в анкете на сайте.

Сам Познер на своем официальном сайте рассказал о том, что в апреле летал в оккупированную Ялту в качестве председателя жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал».

«Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список.

Комментариев у меня нет. Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и все», - отметил он.

Ранее сообщалось, что российский юморист и шоумен Михаил Галустян попал в базу украинского сайта "Миротворец".