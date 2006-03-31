Бжезинский надеется, что Янукович изменится

Украина имеет все предпосылки для выполнения требований, необходимых для членства в Европейском Союзе.

Такое мнение в интервью «Немецкой волне» высказал американский политолог Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ, который находился с визитом в Варшаве.

Он утверждает, что парламентские выборы в Украине не разочаровали американцев. Эти выборы, сказал политолог, являются подтверждением большой демократической победы, произошедшей год назад. З.БЖЕЗИНСКИЙ отрицал слухи о том, что американская сторона побаивается возможного премьерства Юлии ТИМОШЕНКО: «Соединенные Штаты поддерживают Помаранчевую революцию, а кто будет премьером – это внутриукраинское дело. Главное, чтобы это правительство опиралось на демократические принципы, направленные на Европу».

Относительно большой поддержки украинскими избирателями Партии регионов, З.БЖЕЗИНСКИЙ выразил надежду, что ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ в настоящее время меняет свои взгляды.

Американский политолог оптимистично высказался относительно европейской перспективы Украины: «Украина – это аутентичное европейское государство в культурном смысле. Теперь ей необходимые институционные реформы, которые дадут возможность войти в общую Европу», - отметил З.БЖЕЗИНСКИЙ.