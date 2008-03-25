Ющенко: не должно быть дискуссии вокруг русского и украинского языков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что украинцы должны знать как русский, так и украинский языки, а также, желательно, еще несколько иностранных языков.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ливадии (Ялта), отвечая на вопрос одной из крымских журналисток, знают ли его дети сказки Пушкина.

Президент сказал, что ему стыдно, что в стране до сих пор задают вопросы, на каком языке вы говорите, и вопрос знать или не знать «родной материнский язык» является большим подвигом для некоторых регионов страны. «Это стыдно. Мы живем в государстве, имя которому Украина, в котором есть государственный язык», - сказал В.ЮЩЕНКО. «Если мы говорим, что мы современные европейцы, современные граждане, то, я думаю, современный гражданин должен знать украинский язык, русский язык, английский язык или еще два-три языка», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что не должно быть дискуссии вокруг того, должны ли граждане Украины знать русский язык и должны ли граждане Украины знать украинский язык. «Можно ли прожить в Украине, не зная украинского языка, можно ли прожить в Украине не зная русского языка, я думаю, нет», - подчеркнул глава государства. Он также отметил, что желательно знать не только сказки Александра Пушкина, но и творчество Тараса Шевченко и многих других. По словам Президента, если мы стремимся в Европу, если мы хотим быть конкурентоспособными по сравнению с европейцами, то украинцы должны совершенствовать свои языковые и образовательные возможности.