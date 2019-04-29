"Полный отказ Запада поддерживать": политтехнолог раскрыл "одну из тайн поражения" Порошенко

Он заявил, что Ангела Меркель очень негативно относилась к Петру Порошенко.

Одна из тайн поражения Петра Порошенко – это полный отказ поддержки его со стороны западных элит.

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Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский. При этом он отметил, что это не главная причина, ведь главная причина – украинский народ.

«Петр Порошенко занимался демагогией по вопросам вступления в НАТО, а не вступлением в НАТО. Потому что о коррупции, о нечестности, непрозрасчности этой власти лидеры стран НАТО очень хорошо знали», – считает Белковский.

«Я хочу Вас заверить, что Ангела Меркель очень негативно относилась к Петру Порошенко, они об этом публично не говорили, чтобы это не выглядело как поддержка России, а они не поддерживают Россию, конечно. Одна из тайн поражения Петра Порошенко – это полный отказ поддержки его со стороны западных элит. Это, конечно, не главная причина, главная причина – это украинский народ», – резюмировал политтехнолог.