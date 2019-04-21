Есть "очень креативные идеи": Зеленский хочет развернуть "мощную информационную войну" на Донбассе

Зеленский призвал всех украинских журналистов принять участие в будущих мероприятиях.

Кандидат Владимир Зеленский, который по данным экзит-полов лидирует во втором туре выборов президента Украины, заявил о намерении развернуть «мощную информационную войну» с целью окончания огня на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

Он отметил, что в ближайшее время «мы прибегнем к очень мощной информационной войне по поводу того, чтобы закончить огонь на Донбассе».

Зеленский призвал всех украинских журналистов принять участие в будущих мероприятиях.

«Нам понадобится ваша помощь, и это будет в ближайшее время... мы будем разговаривать не полчаса и не час. Мы расскажем вам наш план действий», - обратился он к представителям медиа и блогеров.

Зеленский отметил, что есть «очень креативные идеи».