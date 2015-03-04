Гройсман пригрозил удалять депутатов за драки из зала на 15 дней

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман предложит удалять из сессионного зала депутатов за драку на 15 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

Спикер назвал недопустимой ситуацию, когда в ВР устраивают драки. Он отметил, что нужно сделать все для того, чтобы не допустить «стыд, который вчера переживал украинский парламент».

По словам Гройсмана, пока из сессионного зала на пять заседаний удаляется депутат, который вчера «первым поднял руку».

Председатель ВР добавил, что предложит изменения в регламент, которые будут предусматривать, что «за такие действия (речь идет о драках в ВР - УНИАН) будет до 15 дней человек удален из зала».

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Он несколько раз уточнял это предложение, говоря в одном случае, что речь идет о пленарных заседаниях, а в другом, что просто о 15 днях.

Гройсман подчеркнул, что неприемлемое применение силы в парламенте.

«Хотите выяснять отношения, так я готов установить на третьем этаже ринг и, пожалуйста, идите, выясняйте, но по правилам», - подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что реакция будет жесткая и принципиальная.

Как сообщалось, вчера, 3 марта, в сессионном зале Верховной Рады произошла драка с участием депутатов от Радикальной партии и бывшего члена фракции этой партии Сергея Мельничука.