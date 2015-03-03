В Раде снова объявили перерыв на полчаса из-за драки депутатов
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсамн снова объявил перерыв на 30 минут.
Верховная Рада не смогла вовремя начать работу вечернего заседания. Спикер Владимир Гройсман объявил перерыв на 30 минут из-за депутатов, которые снова подрались в зале парламента.
В частности, в драке принимал активное участие лидер Радикальной партии Олег Ляшко, которого Гройсман, после объявления перерыва позвал к себе словами «Иди сюда». В драке принимали участие и другие депутаты из Радикальной партии, а также из группы "Воля народа".
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Как передает корреспондент УНИАН, перед схваткой лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко подошел к руководителю группы "Воля народа" Игорю Еремееву с требованием, чтобы из сессионного зала был выведен Сергей Мельничук, который прошел в парламент по списку Радикальной партии, но был исключен из фракции, а сегодня вошел в группу "Воля народа".
Напомним, ранее в Верховной Раде произошла драка между народными депутатами Олегом Ляшко и Сергеем Мельничуком. В связи с чем утреннее заседание было досрочно закрыто. В этой драке также приняли участие депутаты от Радикальной партии. Представители других фракций пытались их разнять.