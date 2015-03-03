В Раде снова объявили перерыв на полчаса из-за драки депутатов

Верховная Рада не смогла вовремя начать работу вечернего заседания. Спикер Владимир Гройсман объявил перерыв на 30 минут из-за депутатов, которые снова подрались в зале парламента.

В частности, в драке принимал активное участие лидер Радикальной партии Олег Ляшко, которого Гройсман, после объявления перерыва позвал к себе словами «Иди сюда». В драке принимали участие и другие депутаты из Радикальной партии, а также из группы "Воля народа".

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Как передает корреспондент УНИАН, перед схваткой лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко подошел к руководителю группы "Воля народа" Игорю Еремееву с требованием, чтобы из сессионного зала был выведен Сергей Мельничук, который прошел в парламент по списку Радикальной партии, но был исключен из фракции, а сегодня вошел в группу "Воля народа".

Напомним, ранее в Верховной Раде произошла драка между народными депутатами Олегом Ляшко и Сергеем Мельничуком. В связи с чем утреннее заседание было досрочно закрыто. В этой драке также приняли участие депутаты от Радикальной партии. Представители других фракций пытались их разнять.