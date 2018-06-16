Неделя в цифрах

1 экс-регионал – Михаил Чечетов, который обвинялся в злоупотреблении властью или служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге, и которому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, но 23 февраля он был освобожден под залог, был найден мертвым. По факту смерти бывшего депутата правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

4 смертельных выстрелаоборвали жизнь российского оппозиционного политика Бориса Немцова. На месте убийства правоохранители обнаружили шесть гильз. По данным московской полиции, участие в марше памяти Бориса Немцова 1 марта приняли участие около 7 тыс человек. В то же время оценки российских журналистов о количестве участников марша расходятся от 10 до нескольких десятков тысяч человек.

14,24 гривны – настолько подешевела национальная валюта Украины по отношению к доллару с начала 2015 года. На текущей неделе официальный курс гривны составил 30,01 грн/долл., что на 1,66 грн ниже исторического минимума, который был зафиксирован ранее на уровне 28,35 грн/долл.

15% или 1,2 млн га площадей под озимыми культурами будут подлежать пересеву, отмечают в отделе агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра. Примечательно, что процент пересева озимых в текущем году превышает средний показатель, составляющий по Украине 7%. В прошлом году украинские аграрии пересевали всего 4% площадей под озимыми.

20 сотрудников ФСБ России, двое из которых были руководителями этой спецслужбы, могут получить письменное уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (организация, подготовка и совершение государственной измены организованной группой). Документы подготовлены главной военной прокуратурой ГПУ и в установленном порядке будут переданы в Посольство РФ в Киеве и Генпрокуратуры РФ.

56% удорожания – до 8 900 гривен за тысячу кубометров газа – составит повышение цены на газ для промышленности с 1 марта, сообщают в НКРЭ. Цены основываются на курсовых колебаниях гривны к доллару и расчетах НАК «Нафтогаз Украины».

64 детей погибли и 127 получили раненияво время конфликта на Донбассе, сообщил Уполномоченный президента Украины по правам ребенка.

86% россиян одобряют деятельность президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные февральского опроса «Левада-Центра», в котором приняли участие 1 600 человек из 46 регионов России. Недовольство политикой Путина выразили всего 13% респондентов.

130 военнослужащих Вооруженных сил Украины находятся в плену у боевиков на востоке страны, сообщают в Министерстве обороны. По данным ведомства, исчезнувшими считаются 250 военнослужащих ВСУ.

390 тел погибших украинских военнослужащих были вывезены гуманитарной миссией «Эвакуация-200» («Черный тюльпан») за полгода из зоны АТО. В частности, во время спасательной операции были отработаны с. Чернухино, с. Пески, м. Авдеевка, г. Углегорск, г. Дебальцево и Донецкий аэропорт.

890 миллионов долларов составил дефицит платежного баланса Украины в январе 2015 года, сообщают в НБУ. Чистый приток средств по прямым иностранным инвестициям регулятор оценивает в 108 млн долларов, отрицательное сальдо по кредитам и облигациям составило 728 млн долларов.

7 409 объектов жилищного строительства, 1 346 объектов электроснабжения, 848 объектов газоснабжения и множество других (в общей сложности, около 10 000) были повреждены или разрушены в Донецкой области, сообщают в Донецкой ОГА. По предварительным данным, ущерб от разрушений составляет около 3 млрд гривен.

8 488 военнослужащих и работников ВСУ, участников АТО, получили статус участника боевых действий, сообщают в Генеральном штабе. На рассмотрении в межведомственные комиссии относительно определения статуса участника боевых действий находятся материалы еще на 3 235 военнослужащих и работников ВСУ. Среди гражданских лиц такой статус был предоставлен только 62 лицам.

15 000 гривен составит материальная помощь семьям четырех погибших в результате теракта в Харькове, сообщают в Харьковской ОГА. 6 подозреваемых в теракте задержали в прошлое воскресенье. В течение недели, по информации СНБО, были задержаны еще 5 участников террористической группировки. По данным СБУ, харьковские террористы получили для совершения теракта10 000 долларов от штаба ГРУ ГШ РФ.

40 000 военных Россия сосредоточила на территории временно оккупированного Крыма и восстанавливает на полуострове ядерное хранилище, сообщил экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

60 900 гривен залога – такую меру пресечения избрал для экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова по делу о разжигании межнациональной вражды. Ранее по делам о служебных злоупотреблениях и служебном подлоге Ефремов был отпущен под залог в размере 3,6 млн гривен.

66 000 временных пропусков, дающих разрешение на пересечение линии разграничения на востоке Украины, установленную на территориях, подконтрольных властям и временно оккупированных боевиками, выдала СБУ. В среднем за день на каждом блокпосту выдается от 200 до 400 пропусков.

59 625 000 долларов США внешнего долга погасила Украина – Министерство финансов осуществило выплату купонного дохода по 10-летним облигациям внешнего государственного займа 2011 года выпуска, сообщают в министерстве.

316 000 000 долларов гуманитарной помощи для 3 200 000 человек, пострадавших в результате военных действий на востоке Украины, - такой план помощи потенциальным финансовым донорам представила гуманитарная миссия ООН. Представитель ООН отметил, что в ходе первой презентации плана финансовым донорам удалось получить гарантии предоставления 50 млн долл.

3 885 000 000 долларов США (в эквиваленте) украинцы перевели в Украину в 2014 году из-за рубежа с использованием систем перевода, сообщается на сайте Национального банка Украины. В 2013 году такие переводы составили 8 500 000 000 долларов.

11 000 000 000 гривен не хватает украинским аграриям для успешного проведения весенне-полевых работ, сообщают в Министерства аграрной политики и продовольствия.

565 000 000 000 гривен необходимо для сохранения существующей сети автодорог Украины. В «Укравтодоре» отмечают, что 90% дорог требует капитального и текущего ремонта. А потребность в финансировании автомобильных дорог для осуществления ремонтных работ составляет 50-60 млрд грн ежегодно.

Маргарита Андреева