СБУ выдала почти 66 тыс. пропусков через линию разграничения на востоке Украины
СБУ выдала почти 66 тыс. временных пропусков, дающих разрешение на пересечение линии разграничения на востоке Украины, установленную на территориях, подконтрольных властям и временно оккупированных боевиками.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
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По ее словам, всего на данный момент подано почти 70 тысяч документов на получение таких пропусков, из них почти 3 тысячи находятся на оформлении.
Гитлянская также отметила, что в среднем в день на каждому блокпосту выдается от 200 до 400 пропусков.
Напомним, особый режим передвижения в зоне АТО, согласно которому пересечь линию разграничения между подконтрольными Украине территориями и оккупированными боевиками "ЛНР" и "ДНР" можно будет исключительно по специальным пропускам, начал действовать с 21 января.