СБУ выдала почти 66 тыс. пропусков через линию разграничения на востоке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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По ее словам, всего на данный момент подано почти 70 тысяч документов на получение таких пропусков, из них почти 3 тысячи находятся на оформлении.

Гитлянская также отметила, что в среднем в день на каждому блокпосту выдается от 200 до 400 пропусков.

Напомним, особый режим передвижения в зоне АТО, согласно которому пересечь линию разграничения между подконтрольными Украине территориями и оккупированными боевиками "ЛНР" и "ДНР" можно будет исключительно по специальным пропускам, начал действовать с 21 января.