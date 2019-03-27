Московский суд со второй попытки признал «законным» продление ареста четырём украинским морякам (фото)

Рассмотрение апелляции по сути прошло в закрытом режиме, несмотря на возражения адвокатов украинских военнопленных.

Мосгорсуд со второй попытки признал «законным» продление ареста четырём украинским военнопленным морякам - Виктору Беспальченко, Владиславу Костышину, Владимиру Лисовому и Владимиру Варимезу.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответсвующие решение вынес судья Мосгорсуда Наталья Коновалова.

Таким образом, аппеляция защиты была отклонена, а решение суда первой инстанции - Лефортовского районного суда о продлении ареста до 24 апреля осталось в силе.

Рассмотрение апелляции по сути прошло в закрытом режиме, несмотря на возражения адвокатов украинских военнопленных.

Моряки отказались давать показания в суде, сославшись на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных. Военнослужащие общались с судьей на украинском языке через переводчика.

Поддержать украинских моряков прибыли дипломаты из посольств ЕС и Украины, московские активисты.

Во время заседания моряков удерживали в стеклянной клетке в зале суда. Охраняли их полицейские со служебным псом без намордника.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 военнослужащих ВМС ВСУ. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 января 2019 года раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.

С 7 по 21 марта российское следствие назначило психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам.