После выборов необходимо сформировать качественный формат государственной власти - Кинах

Кинах перед заседанием Координационного совета добровольцев и волонтеров заявляет о необходимости создания необратимых условий развития Украины как современного демократического государства европейского типа.

На основе волеизъявления украинских граждан необходимо сформировать качественный формат государственной власти, которая будет иметь постоянный диалог с гражданским структурированным обществом и объединяться вокруг национальных стратегических интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, член наблюдательного совета Национального форума «Трансформация Украины» Анатолий Кинах перед расширенным заседанием Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума (УНИАН: сегодня отмечается День украинского добровольца).

"У нас сегодня происходит неординарное событие - впервые в истории деятельности Национального форума "Трансформация Украины" мы проводим расширенное заседание Координационного совета добровольцев и волонтеров Украины", - сказал он.

Кинах подчеркнул, что форум прежде всего направляет свою деятельность на то, чтобы создать на основе мощной поддержки и действий гражданского общества "необратимые условия развития Украины как современного демократического государства европейского типа".

"Это имеет очень большое значение, особенно в ответственный 2019, когда мы уверены, что на основе волеизъявления украинских граждан нам необходимо сформировать более высокий, качественный формат государственной власти, и формат, который должен опираться, в первую очередь, на постоянной диалог с гражданским структурированным обществом и объединяться, в первую очередь, не вокруг рейтингов, должностей, а наших национальных стратегических интересов", - отметил Кинах.

По его словам, на сегодняшний день нужно объединяться вокруг стратегических задач национальных интересов Украины.

"Мы уверены в том, что, как никогда, нас должны адекватно понимать наши международные партнеры. И сегодняшнее мероприятие как раз опирается на те наработки, концепцию стратегии трансформации Украины, которая разработана впервые за всю историю независимости нашего государства за счет совместных усилий огромного количества общественных объединений, экспертов, аналитиков, наших международных партнеров, специалистов высокого уровня", - сказал он.

Кинах уверен, что такая "синергия дает шанс на то, чтобы Украина необратимо двигалась вперед как современное государство".