Несмотря на внесенный залог, Чечетова не выпускают из изолятора

Несмотря на то, что за бывшего народного депутата от Партии регионов Михаила Чечетова был внесен залог, его не выпускают из следственного изолятора СБУ.

Об этом корреспондент УНИАН сообщил адвокат Чечетова Сергей Маляренко.

Маляренко подтвердил, что за Чечетова внесен денежный залог. “Залог внесен. Однако Чечетова не освобождают, несмотря на то, что все необходимые документы работник Печерского суда, который вместе со мной зашел в здание изолятора временного содержания СБУ, принес. Я стою и ожидаю у входа в изолятор на Аскольдовом переулке”, - сказал Маляренко.

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Также он добавил, что ему не объясняют причины, почему Чечетова не освобождают: “Документы приняли и сказали - “руководитель рассмотрит и примет решение”, но до этого времени решение не принято”.

Также адвокат добавил, что ему неизвестно, кто внес залог в сумме 5 млн грн за Чечетова.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура сообщила Чечетову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение объявлено в рамках уголовного производства по факту организации и проведения 16 января 2014 года голосования в Верховной Раде Украины за "диктаторские законы".