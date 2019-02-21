В Раде придумали наказание для депутатов за прогулы

За прогул более двух раз в течение одной пленарной сессии или один прогул в течение внеочередной сессии будет налагаться административное взыскание в виде общественных работ на срок от 20 до 60 часов.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно административной ответственности народных депутатов Украины за прогул) (№10072).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его автором является народный депутат от «Народного фронта» Леонид Емец.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 186-8 «прогул народного депутата Украины».

В ней устанавливается, что прогул народного депутата, то есть его отсутствие на заседании Верховной Рады без уважительных причин, подтвержденное решением комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента, совершенный более двух раз в течение одной пленарной сессии ВР или совершенный один раз в течение внеочередной сессии влечет за собой наложение административного взыскания в виде общественных работ на срок от 20 до 60 часов.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последние годы «неоднократно возникали случаи, когда на заседании Верховной Рады присутствовали менее 226 народных депутатов, что делало невозможным принятие парламентом решений по существу или надлежащее рассмотрение и обсуждение законопроектов по полной процедуре».

«Уже стало устоявшейся практикой, на пленарных заседаниях в среду и пятницу количество народных депутатов является недостаточным для принятия любого положительного решения, и все законопроекты, которые выносятся на рассмотрение, фактически автоматически отклоняются», - подчеркивает депутат.

При этом, отмечает он, удержание части заработной платы не смогло обеспечить «должной мотивации для депутатов-прогульщиков выполнять свои непосредственные обязанности».

«Учитывая вышесказанное, представляется целесообразным ввести более болезненные санкции в виде бесплатных общественно полезных работ, которые выполняются в свободное от работы время», - считает автор законопроекта.