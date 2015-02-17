The Washington Post: Из России с любовью: энергетический договор для Венгрии

Об этом пишет Энтони Файола в своей статье, которая называется «Из России с любовью: энергетический договор для Венгрии», опубликованной в американской газете The Washington Post.

Каждый раз, когда венгры начинают возмущаться, их премьер-министр, как это было недавно, напоминает им, что они должны благодарить Россию. Около 80 % природного газа поставляется в Венгрию из России. Что еще более важно, Кремль предлагает Будапешту полюбовное соглашение, которое сделает эту стратегически важную страну еще более зависимой от Москвы. Предложение: АЭС, которая в значительной степени будет финансироваться и обслуживаться российскими государственными компаниями.

Венгры говорят, что это просто бизнес. Но поскольку Москва борется за влияние в Европе, трудно отделить бизнес от политики. Две российские компании, участвующие в проекте АЭС, связаны с доверенными лицами Путина, которые в прошлом году попали в санкционный список Запада за свою причастность к украинскому кризису.

Венгрия рассчитывает на то, что новая станция будет вырабатывать одну треть электричества страны до 2025 г., снабжая электричеством как сельские хозяйства, так и здания Прекрасной эпохи в центре Будапешта в течение следующих десятилетий.

«В этой части мира нельзя обойтись без практического сотрудничества с Россией», – сказал Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

Российская экономика страдает от западных санкций и падения цен на ее главные экспортные товары – нефть и газ, и это стало испытанием для Москвы, которое покажет, способна ли она сформировать более широкую сферу финансового влияния. По словам европейских оппозиционеров, Россия недавно пересмотрела свои планы строительства нового газопровода в регионе в обход Украины.

Но Москва, как кажется, снова решила побороться с Западом за союзников в стратегически важных частях Европы. В последние недели Россия любезничала с новым греческим правительством, рассказывая о перспективах финансовой помощи в случае, если Греция, которая находится на грани банкротства, не получит помощи от своих западных кредиторов. Греции – еще одной стране-члену ЕС, которая находится в затруднительном финансовом положении – Россия предлагает новый договор об экономическом сотрудничестве, подписание которого запланировано на этот месяц.

Но все это меркнет на фоне Венгрии. Русские предлагают инвестировать миллиарды в эту страну, которая раньше была спутником СССР, а ныне является членом Европейского Союза, чтобы добиться от нее преданности и получить рычаги влияния. В определенной степени, им, как кажется, это удается, поскольку венгры предлагают Москве дипломатическую и политическую поддержку взамен на это, но также и усердно добиваются выгодной цены на российский природный газ.

«Россияне ищут способы, чтобы нарушить единство в Европе, и они нацелены на более слабые государства», – сказал высокопоставленный западный дипломат, который осведомлен в вопросах политики по отношению к Венгрии. «Венгрии и Болгарии нужны энергоресурсы. Греция нуждается в финансах. Это все входит в планы России».

Именно Венгрия лучше всего подходит для нового российского проекта. Она давно находится на перекрестке между Востоком и Западом, и управляет ей премьер-министр Виктор Орбан, который, в 1980 г., будучи неотесанным диссидентом, усердно призывал вывести советские войска. Даже в 2000-х годах в его голосе звучали нотки предостережения, когда речь шла о России, но он постепенно изменил свое мнение, и в прошлом году это стало наиболее очевидно.

В июле, несмотря на кризис в соседней Украине, Орбан сказал, что Россия служит примером, который он хочет использовать для создания «нелиберальной демократии» в Венгрии. Сейчас, во время его третьего срока, его обвиняют в том, что он хочет навязать Венгрии законы Путина – от ограничений свободы прессы до вмешательства в деятельность судебных органов и преследования своих критиков.

«Он на стороне Путина, потому что он знает, что русские не будут говорить об антидемократических изменениях в Венгрии», – сказал Золтан Бира, эксперт по венгерско-российским отношениям из Будапешта. «Это экономическая помощь от немого друга».

14 января 2014 г., всего за несколько дней до того, как во время антиправительственных демонстраций в Украине появились первые жертвы, Орбан прилетел в Москву. Архиконсервативный премьер-министр, который всегда со скептицизмом относился к России, шокировал многих в своей стране, объявив о неожиданном энергетическом соглашении.

Венгрия долгое время думала, как ей реконструировать и расширить атомную электростанцию, унаследованный с советских времен комплекс из тускло-коричневых и красных блочных зданий, окружающих четыре устаревших реактора в восточном городе Пакш, которые производят почти треть электроэнергии в Венгрии. Последний из этих реакторов должны вывести из эксплуатации до 2037 г., из-за чего в Венгрии будет нехватка электроэнергии, которую некоторые хотели бы восполнить с помощью возобновляемых источников, таких как солнечная энергия и биомасса. Но для страны, которая сильно пострадала от мирового финансового кризиса в конце 2000-х годов, главный вопрос в том, как платить за новую энергию, независимо от ее вида.

Россия предложила ответ. Ее государственные компании на 80 % будут финансировать новую АЭС в Пакше, если Венгрия согласится на условия Москвы. Топливные стержни для новых реакторов будут поставляться исключительно из России, по меньшей мере, в течение 20 лет. Главный контракт в этом проекте получат русские. Кроме того, большое количество документов, связанных с этим соглашением, будет недоступно для общественного контроля благодаря новым венгерским законам.

9 декабря – в день, когда повстанцы в восточной Украине нарушили режим прекращения огня, обстреляв донецкий аэропорт – Будапешт оформил соглашение с русскими. В то время как европейские лидеры призывают к созданию нового энергетического союза, в том числе новых трубопроводных сетей и терминалов для сжиженного газа, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от России, этот контракт, по словам критиков, предполагает совсем иное.

«Что мы делаем? – говорит Ада Амон, директор Energiaklub, венгерского аналитического цента, который критично относится к этой ядерной сделке, – Мы отказываемся от всех других вариантов получения энергии в пользу большей зависимости от России».

В свою очередь, критики говорят, что Москва купила себе правильного друга, у которого есть влияние в Европейском Союзе.

В то время, когда Запад стремится изолировать Путина, венгерское правительство предоставляет ему необходимую ему трибуну на этой неделе: официальный визит в европейскую столицу, где камеры заснимут то, как он будет возлагать венки на площади Героев, и как его будут чествовать под широкими арками одного из старейших парламентов Европы.

До Путина Будапешт посетил в сентябре Алексей Миллер, генеральный директор российского энергетического гиганта «Газпром». Уже через несколько дней после его визита Венгрия перестала перепродавать газ, который она покупает у России, отчаявшемуся украинскому правительству.

По официальной версии, Будапешт просто решил, что настало время пополнить свои собственные энергетические запасы. Но западные дипломаты и критики в Будапеште оценили это по-другому: Орбан делал то, что ему говорили российские власти, чтобы оказать давление на Украину во время критической ситуации в переговорах с Москвой из-за поставок газа.

В свою очередь, Венгрия, как и другие европейские страны, оказывает давление на «Газпром», чтобы он пересмотрел условия контракта в связи с резким падением мировых цен на природный газ.

Хотя Венгрия иногда критиковала ЕС за санкции в отношении России, она все же голосовала за них, поскольку, как говорят наблюдатели, у нее не было другого выхода, учитывая давление со стороны больших европейских держав.

Между тем, наблюдатели говорят, что государственные и проправительственные венгерские СМИ – которые обычно сильно критикуют политических оппонентов и иностранные державы, в том числе Соединенные Штаты – сохраняют умеренный тон, когда речь идет о России.

Соглашение об АЭС также предполагает то, что Венгрия должна вести бизнес с компаниями, связанными с российскими чиновниками, которые попали в санкционные списки Запада. Дмитрий Козак, вице-премьер-министр России и близкий соратник Путина, который попал в санкционные списки Соединенных Штатов и Европейского союза в апреле, является членом наблюдательного совета инвестиционного банка, участвующего в сделке. Борис Грызлов, постоянный член Совета Безопасности России, который оказался в черном списке ЕС в июле, является председателем наблюдательного совета «Росатома», российской государственной атомной компании, которая возглавляет новый ядерный проект.

Аттила Асоди, уполномоченный правительства Венгрии по расширению АЭС «Пакш», сказал, что не знал о том, что эти два человека связаны с проектом, пока не узнал об этом от Washington Post. Но он настаивал на том, что такие контракты составляют на более низких уровнях, и что в таких соглашениях «роль политиков очень незначительная».

Во вторник венгерские чиновники сказали, что представители Орбана и Путина будут стремиться прийти к новому соглашению об условиях будущих поставок российского газа. Такую сделку считают ключевой для одной из самых популярных стратегий Орбана в Венгрии: снижение цен государством на коммунальные услуги.

«Всегда остаются вопросы о том, должна ли быть наша политика дружественной по отношению к России, Европейскому союзу или Соединенным Штатам, и мы говорим, что просто не подразумеваем тот или иной подход», – сказал Сийярто, министр иностранных дел.

«Мы считаем, что мы ведем политику так, как это необходимо, с нашей точки зрения. Можно сказать, если хотите, что это дружественная политика в отношении Венгрии».