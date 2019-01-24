Адвокаты просили суд вернуть Насирову паспорт из-за "приглашения в Давос как кандидата в президенты"

Шевченковский райсуд Киева, который рассматривает дело по обвинению восстановленного судом в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в злоупотреблении властью и служебном подлоге, не удовлетворил ходатайство стороны защиты о его выезде в Швейцарию.

Адвокаты просили Шевченковский райсуд Киева разрешить восстановленному судом в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову выехать в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 23 января с участием прокуроров САП в Шевченковском райсуде Киева состоялось судебное заседание по рассмотрению по существу обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-председателя ГФС и руководителя Департамента ГФС.

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Стороной защиты на судебном заседании подано ходатайство о возвращении обвиняемому паспорта для выезда за границу, мотивируя это приглашением для участия во Всемирном экономическом форме в г. Давос (Швейцарская Конфедерация), как «кандидата в президенты Украины, общественного и политического лидера».

В то же время информации о том, кто именно пригласил обвиняемого в Давос, равно как и приглашения в материалах и тексте ходатайства нет.

По результатам рассмотрения суд отказался удовлетворить это ходатайство.

Из-за ограниченного времени судебного заседания, которое обусловлено, в том числе заявленным ходатайством и режимом работы суда, стороной обвинения было зачитано лишь 16 страниц обвинительного акта из 435.

Следующее судебное заседание назначено на 10.00 29 января.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог по ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением).

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, которые причинили государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабмин 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

11 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был освобожден от должности председателя ГФС.

В январе 2019 года Кабмин обжаловал решение о восстановлении Насирова на посту председателя ГФС.

11 января Шевченковский райсуд Киева разрешил Насирову покидать пределы Киева и области.