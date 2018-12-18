В рейтинге кандидатов в президенты лидирует Тимошенко, Зеленский - на втором месте - декабрьский опрос

Социологический опрос был проведен компанией Seetarget с 1 по 6 декабря методом личных интервью.

Компания Seetarget провела замеры электоральных предпочтений украинцев к политикам-кандидатам в президенты и политическим партиям.

Исследования показали, что среди политиков-кандидатов на президентское кресло лидером электоральной гонки остается Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать голоса 14,2% опрошенных. Среди тех, кто определился с выбором, этот показатель достигает 20,2%.

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Вторую позицию занимает Владимир Зеленский с 9,0% (среди определившихся – 12,7%). Нынешний президент Петр Порошенко на третьей позиции с 8,6% (12,3%).

Следующую за ним строчку рейтинга занимает Юрий Бойко 8,3% (11,6%). Дальше Олег Ляшко и Анатолий Гриценко. У них соответственно 6,0% (8,5%) и 5,6% (7,8%).

Евгений Мураев получил 2,3% (3,4%), а Александр Вилкул – 1,1% (1,5%). При этом, Александр Вилкул оказался за пределами ТОП-10. Святослав Вакарчук и Андрей Садовый имеют одинаковые результаты: 3,0%, при 4,3% среди определившихся с выбором. Предпоследнее место в первой десятке у Александра Шевченко – 2,5% (3,6%).

Остальные политики набирают менее 1% среди всех опрошенных.

Рейтинг кандидатов в президенты



Среди политических партий, первое место, как и ее лидер, держит ВО «Батькивщина». Свои голоса готовы отдать 14,2% среди всех опрошенных и 21,8% среди определившихся. Второе место так же, как и ее лидер среди политиков – занимает партия «Слуга народа» с 8,4% при 12,9% определившихся.

Серьезную заявку на третье место подала всего лишь недавно появившаяся политсила «Оппозиционная платформа – За жизнь». У нее 7,7% голосов при 11,9% среди определившихся с выбором. Следует отметить, что после недавних конфликтных событий, «Оппозиционный блок» вряд ли сможет претендовать на место в парламенте: за эту партию готовы отдать голоса лишь 1,8%, а среди определившихся – 2,8%.

Также претендуют на кресла в Верховной Раде Блок Петра Порошенко «Солидарность» - 6,6% (10,1% определившихся), Радикальная партия – 6,0% (9,2%). Балансируют на грани вхождения в парламент партия «Гражданская позиция» - 5,0% от всех и 7,7% определившихся, и «Самопоміч» - 3,4%, которую еще могут «вытянуть» 5,2% определившихся. Партия «Наши» имеет 1,7% (2,6%) что ставит под сомнение получение ей депутатских мандатов.

Сохраняется достаточно высокий показатель не определившихся с выбором - 18,8%, а также тех, кто не намерен прийти на избирательные участки – 15,9%.

Рейтинг партий

Компания Seetarget – член Социологической Ассоциации Украины. Директор – Алексей Боровский, доцент факультета социологии КНУ имени Тараса Шевченка.

Социологический опрос был проведен компанией Seetarget с 1 по 6 декабря методом личных интервью (face-to-face). Территория исследования – вся Украина (кроме республики Крым и неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей). Выборка - 1207 респондентов. Статистическая погрешность выборки - не более 1,7-2,9%.