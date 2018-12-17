"Московский патриархат" из-за игнорирования канонов превращается в секту – религиовед

Эксперт отметила, что секта - это не позорное слово, а научный термин.

Украинская православная церковь Московского патриархата превращается в секту.

Читайте такжеПредстоятель единой УПЦ Епифаний рассказал о статусе Филарета и главном соборе новой церкви

Об этом в эфире "Прямого" рассказала эксперт по религиозной журналистике Алла Бойко.

"Они пишут, что этот собор не имеет никакого значения, они пишут о том, что сам факт того, что предоставлен Томос, предоставлено разрешение на создание поместной церкви, что это не имеет никакого значения, что это личное мнение Варфоломея. И они это вбивают в головы своим прихожанам. Они игнорируют это. С позиции религиоведения - они превращаются в секту. Секта это не позорное слово. Секта это научный термин и они превращаются в секту, они закрываются от всего мира и игнорируют вселенское православие. И это надо объяснять. Это надо доказывать обществу и верующим церкви, структуры, которая называлась Московский патриархат", – сказала она.